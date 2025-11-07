モデルでタレントの東原亜希が6日、自身のインスタグラムを更新し、柔道の日本代表男子前監督でシドニー五輪100キロ超級金メダリストである夫・井上康生氏との2ショット写真を公開した。東原亜希東原は、フォーマルな装いに身を包んだ2ショット写真を公開し、「オーデマピゲの『ハウス オブ ワンダーズ展』へ夫と行ってきました！150年の歴史を誇るオーデマ ピゲの魅力に圧倒されました」と報告。「時計を知らない方でも思わず見入