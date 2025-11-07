俳優でダンスボーカルグループ・M!LKの佐野勇斗（27）が6日、自身のインスタグラムを更新。NHK連続テレビ小説『おむすび』（2024年9月〜25年3月放送）で親子役で共演した宮崎莉里沙（9）との“再会ショット”を公開した。【写真】「めろすぎます」「すっかりお姉さん」佐野勇斗、“娘”と2ショット佐野は「娘に会えた」とつづり、宮崎との2ショットをアップ。佐野が宮崎を抱き寄せ、仲むつまじい2人の様子が写し出されている。