日本マクドナルドは14日より、ハッピーセットのおもちゃ2種「アニア」「ムーミン」を期間限定で販売する。【画像】かっこいいカードつき！ハッピーセット「アニア」おもちゃ（全6種）ハッピーセット「アニア」は、タカラトミー原作のアニメ『アニアキングダム』の恐竜や動物たちの手足や口を動かして遊べる、手のひらサイズの全6種のおもちゃとなる。各キャラクターのポーズは玩具とは異なるハッピーセット限定のオリジナル