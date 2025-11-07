2025年11月6日、中国メディアの北京日報は、日本政府による台湾の謝長廷（シエ・チャンティン）元行政院長への叙勲に対し、中国外交部報道官が反発するコメントを発したことを報じた。記事は、日本政府が3日に秋の外国人叙勲名簿を発表し、謝氏に旭日大綬章を授与することが明らかになったこと、謝氏が同日にSNS上で「今後も引き続き台日友好に貢献する」とコメントしたことを紹介した。そして、6日に開かれた中国外交部定例記者会