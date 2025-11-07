『劇場版 呪術廻戦「渋谷事変 特別編集版」×「死滅回游 先行上映」』が7日、全国の劇場で公開された。これに先立ち、虎杖悠仁役の榎木淳弥と伏黒 恵役の内田雄馬に、「渋谷事変」での葛藤や、続く「死滅回游」への期待を語ってもらった。【写真12点】かっこいい！虎杖役・榎木淳弥、伏黒役・内田雄馬のソロショット＆2ショット『呪術廻戦』は、ある強力な「呪物」の封印が解かれたことで、主人公の高校生・虎杖悠仁が、呪いを