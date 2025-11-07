筆者のエピソードです。旅行会社で働いていた頃、11月の行楽シーズンは電話が鳴りやまないほどの忙しさでした。毎年必ず寄せられるのが「今から宿をとれますか？」という問い合わせ。そこで私は、思わぬ現実に直面することになり──。 紅葉シーズン到来の慌ただしさ 秋が深まると、旅行会社のオフィスは一気に慌ただしくなります。木々が色づきはじめると同時に、電話のコール音が絶え間なく響き、ス