7日朝、姶良市のJR日豊本線の加治木駅と錦江駅の間にある柳田踏切で成人の女性が普通列車にはねられる事故がありました。警察やJR九州によりますと、7日午前7時50分ごろ、姶良市のJR日豊本線の加治木駅と錦江駅の間にある柳田踏切で、成人の女性が普通列車にはねられる事故がありました。女性は病院に運ばれた際、意識はあったということです。列車に乗っていた乗客、乗員約400人にケガはありませんでした。運転士は「線路