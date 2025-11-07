全国で停止命令が出ている小型船によるスルメイカ漁について、北海道内で１１月１０日から漁を再開できる見通しであることが、関係者への取材でわかりました。１１月１０日から漁が再開されるのは、道内の小型船によるスルメイカ漁です。関係者によりますと、道による特別採捕許可を利用する形で、全体での漁獲の上限はおよそ４００トン、一隻につき１日あたり５００キロまでとする漁獲制限を設けるということです。（漁師）「半月