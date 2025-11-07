ＥＮＥＣＨＡＮＧＥ [東証Ｇ] が11月7日昼(12:00)に決算を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結営業損益は3.2億円の黒字となった。 直近3ヵ月の実績である7-9月期(2Q)の連結営業損益は1.2億円の黒字(前年同一期間は6.1億円の赤字)に浮上し、売上営業損益率は前年同一期間の-47.8％→8.7％に急改善した。 ※25年3月期(15ヵ月決算)が決算期変更のため、前年同期に同じ期間がない場合は前年同期との比較を表記して