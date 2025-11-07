アイドルグループ・AKB48の19期研究生・伊藤百花（21）の1stフォトブック『百花（ひゃっか）ずかん。』（12月11日発売／光文社）より、裏表紙が解禁された。【写真】伊藤百花1stフォトブック特典生写真全9種一覧本作はグラビア編と読み物編の2部構成で、グラビア編は、鎌倉ひとり旅、読み物編は、好きなものとヒストリー、Q&Aの3部構成となる。12月6日に22歳になる伊藤の圧倒的美少女感と大人っぽさ、そして、“いともも