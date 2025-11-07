KRYの中村衣里アナウンサーが山口市の小学校で絵本の読み聞かせをしました。山口市の大歳小学校6年生およそ120人に中村衣里アナウンサーが読み聞かせをしました。（中村アナ）「じぶんにないものはよくみえるけどあったらあったでいろいろたいへん」全国の放送局33社が加盟する民間放送教育協会のプロジェクトとして毎年行われています。「みて！」というほとんど文字のない絵本を題材に児童が登場人物や場面を言葉で