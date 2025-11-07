6日夜、阿久根市で市営住宅の一室が半焼する火事があり、焼け跡から1人の遺体が見つかりました。火事があったのは、阿久根市西目の市営住宅の1室です。警察と消防によりますと、6日午後6時半ごろ、「建物の1階部分が燃えている」と近くに住む人から通報がありました。火は約1時間半後に消し止められましたが、鉄筋コンクリート造の2階建て市営住宅のうち、花田徳一さん（53）の部屋が半焼し、焼け跡から1人の遺体が