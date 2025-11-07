【UEFAカンファレンスリーグ】マインツ 2−1 フィオレンティーナ（日本時間11月7日／メーヴァ・アレーナ）【映像】華麗フェイク→絶妙クロスの一部始終マインツに所属する日本代表MFの佐野海舟が、チームを勝利に導く決勝点をアシストした。絶妙なクロスボールにファンたちも歓喜している。マインツは日本時間11月7日、UEFAカンファレンスリーグのリーグフェーズ第3節でフィオレンティーナと対戦。ベンチスタートだった佐野は