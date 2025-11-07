KDDIは11月6日、衛星とスマートフォンの直接通信サービス「au Starlink Direct」が、Apple Watchシリーズに対応したと発表した。iPhoneのバッテリーが切れた場合でも、上空のStarlinkと接続してApple Watch単体でテキストメッセージのやり取りや現在地の位置情報の共有が可能になる。Apple Watch Series 11やApple Watch SE 3など、最新のApple Watchが対応する利用できるのは、対象のApple Watchで「ナンバーシェア」もしくは「ウ