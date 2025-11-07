将棋の佐々木勇気八段（31）と増田康宏八段（28）が11月7日、東京都渋谷区の「将棋会館」で第84期順位戦A級5回戦の対局を午前10時から開始した。【中継】佐々木八段VS増田八段 注目のA級5回戦（生中継中）藤井聡太名人（竜王、王位、棋聖、棋王、王将、23）への挑戦者を争うA級は4回戦までが終了し、折り返し地点の5回戦が始まった。現在リーグ首位に立つのは、前期の名人挑戦者で無敗をキープしている永瀬拓矢九段（33）。佐