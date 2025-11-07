２０代の知人女性に対し、同意なく性行為に及んだとして、和歌山県紀の川市に住む団体職員の男（６３）が逮捕されました。容疑を否認しています。和歌山県警が１１月７日、不同意性交の疑いで逮捕したのは、紀の川市に住む環境整備事業協同組合職員の男（６３）です。県警によると、男は今年１１月上旬に和歌山県内で、知人の２０代女性に対し、同意なく性行為に及んだ疑いが持たれています。女性が被害届を出し、事件が発