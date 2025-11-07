車載カメラが捉えた墜落直前の貨物機/CNN（ＣＮＮ）米貨物大手UPSの貨物機がケンタッキー州ルイビルの空港を離陸後に墜落した事故で、墜落直前の様子を捉えた車載カメラの映像が新たに公開された。機体の左側のエンジンが欠落している様子がうかがえる。脱落したエンジンは滑走路で見つかったとみられる。ルイビル国際空港からエンジンが撤去される様子を捉えた動画も浮上した。