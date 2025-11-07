フィギュアスケートNHK杯が開幕フィギュアスケートのグランプリ（GP）シリーズ第4戦・NHK杯は7日、大阪・東和薬品RACTABドームで開幕。海外からも一流スケーターが来日しており、大会前から日本を堪能している。アイスダンスに出場するマイケル・パーソンズ（米国）は5日、自身のインスタグラムのストーリー機能でラーメンの写真を投稿。「これが全てを癒す」をつづった。キャロライン・グリーン（米国）とのカップルで昨季