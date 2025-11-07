史上初 『個人向け国債』３種類が年率１％超え！ トランプ大統領の再選、高市政権の発足を受けて、国内外で経済・金融政策が大きな転換点を迎え、株式や金などの相場が乱高下している。先行き不透明な状況下で、じわじわと人気が高まっている金融商品がある。『個人向け国債』だ。’25年11月に発行される『個人向け国債』は、３種類あるすべての金利が年率１％を超えた。これは史上初のこと。「固定５年」の金利が「変動10年