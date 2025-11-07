フランス代表はW杯欧州予選D組で首位に立つ2026年北中米ワールドカップ（W杯）の欧州予選に臨むフランス代表が11月6日に発表され、出場権を確定させる勝負所のゲームにベテランMFエンゴロ・カンテが招集された。13日にウクライナ代表、16日にアゼルバイジャン代表との2連戦に臨む。2023年夏にイングランド・プレミアリーグのチェルシーからサウジアラビアに移籍したカンテは、昨年11月のUEFAネーションズリーグの試合を最後に