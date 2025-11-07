定額サービスで使用される紙おむつやお尻拭き＝４日、相模原市立上矢部保育園相模原市は４日、市立保育園・認定こども園で紙おむつとお尻拭きの提供を園内で受けられる月額制サービスを開始した。災害時には各園の在庫の紙おむつとお尻拭きは近隣住民に無償支給するとしており、子育ての負担軽減に加え、防災対策としても期待される。市が導入した「紙おむつ等定額利用」は、紙おむつのサブスクリプション（定額利用）サービス