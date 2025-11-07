近畿地方では、明日8日の昼間は比較的暖かく感じられそうです。ただ、9日(日)の雨のあとは、ヒンヤリとする日が多くなるでしょう。なお、インフルエンザが流行り始めています。服装での調節に加え、うがいや手洗いを徹底するなど、体調管理に十分ご注意ください。10日(月)以降はヒンヤリとした空気に明日8日は、近畿地方は全般に晴れる見込みです。多少雲が広がっても、天気の崩れはほとんどなさそうです。9日(日)は西から前線が近