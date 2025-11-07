明治安田厚生事業団 体力医学研究所は、高齢者向けオンライン健康づくりシステムの実証研究の一環として、オンラインで行う軽体操プログラムの健康効果を検証しました。その結果、高頻度かつ短時間のオンライン体操教室が、高齢者の最大歩行速度を改善させることが分かりました。本研究の成果は、老年学分野の国際学術誌「BMC Geriatrics」に2025年11月3日付で早期公開されています。 明治安田厚生事業団「オンライン体操教室