東京・赤坂に、建築と食、アートが交錯する新たな社交拠点「kaiwaii akasaka（カイワイ アカサカ）」が誕生しました。野村不動産が開発、総合プロデュースをTRANSIT CREATIVEが担当し、館内の空間デザインはJamo Associates、階段を上った壁面に設置されたアートワークをYOSHIROTTENが手がけています。かつての赤坂がもつ華やぎと人のつながりを、現代の感性で再構築した都市の新たな“語らいの場”です。photo by ©FASHION H