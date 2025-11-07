三友システムアプレイザルが、東京圏の最新地価動向を示す「三友地価インデックス 2025年第3四半期(7-9月)」を発表しました。同社が行う不動産鑑定評価の実績データを基に、統計的手法を用いて算出された地価指標です。東京圏全体で住宅地、商業地ともに上昇傾向が続いていることが明らかになりました。 三友システムアプレイザル「三友地価インデックス 2025年第3四半期(7-9月)」 「三友地価インデックス」は、実