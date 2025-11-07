デベロップは、鹿児島県志布志市にコンテナホテル「HOTEL R9 The Yard 志布志」を2025年11月30日(日)に開業します。有事の際には「レスキューホテル」として避難所等にも活用されるフェーズフリーなホテルです。鹿児島県内では6店舗目の出店となります。 コンテナホテル「HOTEL R9 The Yard 志布志」  オープン日：2025年11月30日(日)予約受付開始日：2025年11月21日(金)15:00場所：鹿児島県志布志市志布志町安楽36