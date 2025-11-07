多くの外国人が訪れている京都市の交通局はこのほど、烏丸線各駅での列車についての案内放送で、１４日から順次、英語を追加することを発表した。京都市内の中心部を南北に走る烏丸線では、各駅に設置している案内放送設備の老朽化が進み、今年度から更新工事を実施している。これに合わせて、日本語のみだった案内放送に英語を加え、利便性の向上を図る。また、運転見合わせなど輸送障害発生時には、新たに運行情報の放送を