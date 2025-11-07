歌舞伎俳優の中村獅童が妻や子供たちと家族ショットを披露した。先月に「夏休みはメキシコへプロレス観戦」と報告していた獅童。７日までにインスタグラムで「メキシコ旅行ｐａｒｔ２ＹｏｕＴｕｂｅアップしました是非ご覧ください」とつづり、妻・沙織さんと陽喜くん、夏幹くんとの写真をアップした。妻はノースリーブ、獅童と子供たちはラフなＴシャツ姿でポーズ。フォロワーや動画を見たファンは「家族幸せそうで羨まし