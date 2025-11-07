送検される容疑者7日名古屋市 教師によるSNSグループが女子児童の盗撮画像を共有したとされる事件で、岡山県備前市の小学校教師の男が逮捕・送検されました。 児童買春・児童ポルノ禁止法違反の疑いで逮捕・送検されたのは備前市立小学校の教師の男（27）です。 警察によりますと、男は18歳未満の少女が着替えをする様子の動画データ1点を、岡山市中区高屋の自宅で所持した疑いが持たれています。