【NASCAR】最終戦 Cup Series Championship／フェニックス・レースウェイ（日本時間11月3日）【映像】運命別れた大博打の瞬間アメリカで人気ナンバーワンのレース、NASCAR（ナスカー）の最終戦が開催され、カイル・ラーソンが年間王者を獲得。ドラマチックなレースの勝敗を分けたのは、終盤におけるタイヤ交換だった。アグレッシブなスタイルを特徴とする33歳の日系アメリカ人ドライバーのカイル・ラーソン。2021年以来、2度目