教員グループが女子児童を盗撮し画像を共有していた事件で、愛知県警は新たに岡山県の教諭を逮捕しました。逮捕者は7人目で、これでメンバー全員が摘発されました。けさ送検された岡山県備前市立小学校の教諭・甲斐海月容疑者（27）は、少女が着替えをする動画1点を所持した疑いがもたれています。甲斐容疑者は容疑を認めていて、ほかの教員らが逮捕された報道を見て動画などの処分を始めていましたが、「お宝のようなものなので処