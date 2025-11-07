ディズニーストアに、「くまのプーさん」と仲間たちをモチーフにした冬のコレクション「WHITE POOH」が登場！「くまのプーさん」のぬいぐるみをはじめ、手袋やルームブーツなど冬のふわもこグッズが勢揃いします☆ ディズニーストア「くまのプーさん」2025冬コレクション「WHITE POOH」 スケジュール：先行販売日：2025年11月11日（火）より順次先行販売店舗：ディズニーフラッグシップ東京、東京ディズニーリゾー