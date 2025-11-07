山形県米沢市の温泉旅館にクマが侵入し、現在も居座っています。「フロントが壊される音がした」ということです。警察によりますと、きょう午前7時ごろ、山形県米沢市大沢の温泉旅館・滑川温泉 福島屋の館内にクマが侵入したということです。クマは体長1.5メートルの成獣とみられ、フロント付近に居座っているとみられます。当時旅館には経営者の家族がいて、いったん2階に避難し、その後、駆け付けたパトカーに逃げ、けがは