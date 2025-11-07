26年前、名古屋市西区で主婦が殺害された事件は、容疑者の逮捕からきょうで1週間です。遺族が改めて心境を語りました。【写真を見る】安福久美子容疑者（69）逮捕から1週間遺族の悟さんが改めて心境語る「最初はほっとして良かったけど、色々供述が出てきて怒りが…」 名古屋・主婦殺害事件高羽奈美子さんの夫悟さん「（逮捕されて）最初はほっとして良かったが、いろいろと供述が出てきてだんだんと怒りが湧いてきた。何