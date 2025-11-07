アメリカのトランプ大統領は6日、連邦最高裁で「相互関税」などが違憲と判断された場合に備え、代替策を検討する考えを示しました。トランプ政権による「相互関税」などの合憲性を巡り、連邦最高裁は5日、政権と原告の双方から主張を聞く口頭弁論を開きました。この中では保守派とリベラル派、双方の判事から、緊急事態に大統領権限で輸入を制限できることを定めた法律が、大統領に関税を発動させる権限を与えているのかどうか懐疑