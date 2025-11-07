アメリカのEV＝電気自動車大手・テスラは6日、株主総会を開き、イーロン・マスクCEOに対する最大で1兆ドル、日本円でおよそ153兆円規模の報酬案を承認しました。6日の株主総会で承認されたのは、イーロン・マスクCEOに対する巨額の報酬案です。金額は最大で1兆ドル、日本円でおよそ153兆円規模にのぼります。この報酬案は、テスラがことし9月に提示したもので、マスク氏が一定の事業目標を達成すれば段階的にテスラの株式を譲渡す