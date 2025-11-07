福島第一原発の処理水放出以降、中国は日本産水産物の輸入を停止していましたが、鈴木農林水産相は、北海道産のホタテの中国への輸出が再開したと明らかにしました。鈴木農水相「今回の輸出は6月29日に中国政府が日本産水産物の輸入再開を正式に発表したことを受けたものであります」日本から中国への水産物の輸出は、2023年の福島第一原発の処理水放出以降、停止されていました。しかし、中国政府はことし6月、一部地域の水産物の