26年前、名古屋市西区のアパートで主婦を殺害した疑いで逮捕された女が、被害者の夫に「学生時代に好意を寄せていた」という趣旨の供述をしていることが分かりました。名古屋市港区のアルバイト・安福久美子容疑者(69)は、1999年11月、西区稲生町のアパートで、主婦の高羽奈美子さん(当時32)の首を刃物で複数回刺すなどして殺害した疑いが持たれています。安福容疑者は、高羽さんの夫・悟さんの高校の同級生で、