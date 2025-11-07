Huaweiが、厚さ6.6mmの薄型スマートフォン「HUAWEI Mate 70 Air」を発表しました。同社の「Mate」シリーズの中で最薄で、高容量バッテリー・高解像度ディスプレイを搭載するなど「不止于薄(薄いだけじゃない)」がモットーの機種になっています。HUAWEI Mate 70 Air - 华为官网https://consumer.huawei.com/cn/phones/mate70-air/HUAWEI Mate 70 Airhttps://www.vmall.com/product/comdetail/index.html?prdId=10086384