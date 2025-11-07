『MUSIC AWARDS JAPAN』の主催を務めるCEIPAとTOYOTA GROUPが、新たなイベント『ennichi ’25 Japanese Music Experience LA』を12月2日にアメリカ ロサンゼルスにて開催する。 （関連：新しい学校のリーダーズが“ダンス”で証明した価値『MUSIC AWARDS JAPAN 2025』受賞の背景を紐解く） 本イベントは、日本音楽を体感させる『ennichi ’25 presented by CEIPA × TOYOTA GROUP “MUSIC WAY PROJECT”Japane