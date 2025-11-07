ベトジェットエアは、エアバスA321neoを100機確定発注した。6月のパリ・エアショーで締結した覚書に基づくもの。これによりエアバスA321neoの発注数は280機に拡大した。この他にも5月には、エアバスA330neoを20機追加発注すると発表している。また、同型機に搭載するロールス・ロイスとの間でもトレント7000エンジン92基と包括的なトータルケアサービスに関する38億米ドル相当の契約を締結した。ベトジェットエアは現在、100機以上