台湾観光庁は、桃園空港トランジット入境者限定の空港ギフト券進呈を11月1日から2026年10月31日まで実施している。対象は外国籍旅券所持者で、桃園国際空港で入境して24時間以内に国際線へ乗り継ぐ旅客。進呈するギフト券は600台湾ドル（約3,000円）分で、空港内の指定店舗や飲食店で利用できる。受け取り場所は第1または第2ターミナル到着ロビーの旅客服務中心で、受け取りには到着日の3日前から可能なオンライン入国登録と、入国