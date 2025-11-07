PFUは11月6日、Happy Hacking Keyboard Professional（HHKB）シリーズ用のカラーキートップセット第4弾「藤」を発表した。日本の伝統的な花「藤」をイメージした淡い紫色に仕上げた。カラーキートップセット第4弾「藤」が登場。優雅なカラーに仕上がっている数量限定販売で、国内は2,250台、海外は750台。価格は、英語配列モデルが8,250円、日本語配列モデルが9,240円。それぞれ刻印モデル、無刻印モデルを用意する。すでに販売中