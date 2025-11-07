元プロ野球選手でタレント長嶋一茂（59）が7日、金曜日のコメンテーターを務めるテレビ朝日「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜前8・00）に出演。ドジャース・山本由伸投手（27）の今シーズンについて、凄いと思った点を明かす場面があった。番組では日本時間のこの日シルバースラッガー賞、13日にはサイ・ヤング賞、14日にはオールMLBチーム、ハンク・アーロン賞、エドガー・マルティネス賞、MVPの発表があると伝えた。