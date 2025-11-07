この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。子育てに関するできごとをもとに、「あるある」や「ほっこり」など多くの反響が寄せられた投稿を紹介します。さまざまな家族模様がかい間見える子育てエピソードをどうぞごらんください。 頼もしすぎる夫の背中 さくらい(@jpmcoms)さん一家の5泊の家族旅行。赤ちゃん連れで荷物も多い中、妻であるさくらいさんが赤ちゃんを抱っこしているのを見た夫が取った行動と