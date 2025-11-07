下げ幅が一時1000円を超えた日経平均株価を示すモニター＝7日午前、東京・東新橋7日午前の東京株式市場は、日経平均株価（225種）が反落した。下げ幅は一時1100円を超え、節目の5万円を割り込んだ。前日の米国株安が波及したほか、割高感のある半導体関連銘柄に売りが出た。午前終値は前日終値比1100円19銭安の4万9783円49銭。東証株価指数（TOPIX）は41.37ポイント安の3272.08。前日の米国市場は、米雇用情勢の減速を示す民