長野県軽井沢町の小学校で男児に重傷を負わせたとして、傷害罪に問われた元講師速水英典被告（46）の差し戻し控訴審判決で、東京高裁は7日、懲役1年6月、執行猶予4年とした一審長野地裁判決を支持し、被告側の控訴を棄却した。