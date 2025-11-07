リラクセーション店で、12歳の少女を雇い性的な行為をさせたとして、経営者の男が逮捕された事件で少女が「男から年齢も聞かれなかった」「ちゃんと接客しないと母に怒られる」と話していることがわかりました。警視庁によりますと細野正之容疑者らは、ことし6月から7月にかけて、経営する東京・文京区のリラクセーション店で、12歳のタイ国籍の少女を雇い、性的な行為をさせた疑いなどがもたれています。少女は母親に日本に置き去