今シーズンのズワイガニ漁が解禁され、金沢市の近江町市場では7日朝から初物が店頭に並び、買い求める多くの人でにぎわいました。6日に解禁初日を迎えたカニ漁。かなざわ総合市場で行われた初競りでは、それぞれの漁船が厳選したカニの最高価格を競う「蟹ー1グランプリ」が開催され、この日、一匹だけが認定された最高級カニブランド「輝」の競りが行われました。 珠洲の漁船が水揚げした自慢の一匹は、金沢市内の