カーリングのワールドツアー世界最高峰・グランドスラム（ＧＳ）の１つである「ＫＩＯＴＩＧＳＯＣＴａｈｏｅ」（米ネバダ州）で、２０２２年北京五輪銀メダルのロコ・ソラーレ（ＬＳ）はシーソーゲームを落とした。大会３日目（６日＝日本時間７日）は中国チームと対戦して５―７で敗戦。通算成績は１勝２敗となった。１―２の第４ゲームに２点を奪って勝ち越すも、第５Ｅに３点を喫して逆転される。第６Ｅに１点を返した